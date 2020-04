Dua Lipa: Liebeserklärung an „Stereophonics“

Dua Lipa ist so nervös gewesen, als sie „Stereophonics“-Rocker Kelly Jones traf, dass sie ihm spontan ihre Liebe gestand.

In der „The Rebecca Judd“-Show erzählte die Sängerin: „Ich war kurz davor, in den Eurostar auf den Weg von Paris zurück nach London einzusteigen und Kelly von den ‚Stereophonics‘ war da. Ich wusste gar nicht, was ich zu ihm sagen sollte. (…) Ich meinte also: ‚Ich liebe dich.‘ Er war super nett und sagte: ‚Ich habe ein Interview gesehen, in dem du erzählt hast, dass du und dein Vater unsere Songs immer im Radio angehört hast. Das finde ich sehr schmeichelhaft.‘ Und ich meinte: ‚Nein, ich liebe dich wirklich. Ich kenne all deine Songs.‘ Am Ende saßen wir ziemlich nah im Zug zusammen. Ich habe sogar ein paar Sachen für seine Kinder signiert.“

Dua Lipa hat übrigens seit letzter Woche (27.03.) ihr neues Album „Future Nostalgia“ draußen.

