Dua Lipa: „Nostalgie führt die Menschen zusammen“

Mit ihrem zweiten Album „Future Nostalgia“ schaffte es Dua Lipa erstmals an die Spitze der britischen Charts.

Über den Titel des Albums sagte die 24-Jährige im Interview mit „Krone“: „Nostalgie ist für mich sehr wichtig, denn wir alle sind von Dingen geprägt, die wir erlebt haben oder die uns über die Jahre so widerfahren sind. In der Musik steckt sehr viel Schönheit und diese Schönheit wollte ich mit der Nostalgie, meinen Erinnerungen, aber auch mit der richtigen Mode und ungezwungenem Spaß verbinden. Trends in der Mode als auch in der Musik tauchen immer wieder neu auf und wiederholen sich. Im Endeffekt führt Nostalgie die Menschen zusammen.“

Dua Lipa nicht nur ein musikalisches Vorbild für ihre ständig steigende Fangemeinde, sondern auch ein Vorbild in Mode, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und nicht zuletzt auch im Feminismus.

