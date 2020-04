Dua Lipa: „Quarantänen-Tagebuch“

Was hat Dua Lipa die ganze Woche über in Quarantäne so getrieben? Auf „Instagram“ hält sie ihre Fans regelmäßig auf dem laufenden.

Dieses Mal schrieb die Sängerin: „Quarantänen-Tagebuch: Das Experiment der Woche… pinke Haare. Das war es auch schon. Ich habe mir keine neuen Fertigkeiten angeeignet, aber ich bin ‚World of Warcraft‘ beigetreten und ich habe dort jetzt zwei Haustiere, die Mintsaws und Sheena heißen. (…) Ich habe morgens ein paar FaceTime-Workouts mit einem Freunden gemacht und da ich immer noch ein bisschen Promo von zuhause aus mache, ein massiver Dank an all die Journalisten, die so geduldig mit mir waren, während ich versucht habe, ein wahrer Technik-Zauberer zu werden.“

Übrigens: Beim Haare färben hat ihr kein Geringerer geholfen, als ihr Freund Anwar Hadid.

Foto: (c) PR Photos