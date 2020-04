Dua Lipa und Miley Cyrus: Gemeinsamer Song auf Eis gelegt?

Dua Lipa und Miley Cyrus haben gemeinsam einen Song aufgenommen, doch jetzt ist es nicht sicher, ob dieser überhaupt veröffentlicht wird. Wie es aussieht sind sich die beiden Damen nicht einig darüber, ob er gut genug ist und sie nicht lieber nochmal ins Studio gehen sollten.

In der Show „Capital Breakfast“ sagte Dua: “Ich weiß nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind uns nicht sicher, ob wir diesen Song veröffentlichen möchten, also steckt er in der Warteschleife und vielleicht machen wir stattdessen etwas anderes. Es gibt einen Song, aber wir wissen noch nicht, ob es der richtige Song ist.”

Die Sängerin hatte bereits im November angedeutet, dass sie eine Kollaboration mit Miley Cyrus in Erwägung ziehe. Damals erklärte sie: “Ich bin ein Riesenfan von ihr und sie ist so liebenswert. Wir denken darüber nach, irgendwann in der Zukunft etwas zusammen zu machen, darüber sprechen wir gerade.”

Foto: (c) Universal Music / Markus Pritzi