Dua Lipa zeigt sich verletzlich

Dua Lipa möchte, dass ihre Fans wissen, dass sie nicht immer dieser knallharte Star ist, sondern sich durchaus auch verletzlich fühlt. Und das macht sie durch ihre Musik.

Dem „Elle Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich bin immer sehr offen und erlaube es mir selbst, verletzlich zu sein, durch die Art, wie ich meine Musik schreibe. Und ich habe mehr denn je das Gefühl, dass dies mich meinen Zuhörern nähergebracht hat. Ich denke, es ist wichtig, über seine Gefühle zu sprechen und verletzlich zu sein und zu zeigen, dass man menschlich ist.“

Übrigens: Dua Lipa befindet sich gerade nicht zu Hause in Quarantäne. Vor dem Lockdown zerstörte ein Wasserschaden ihre Londoner Wohnung. Seither lebt die Sängerin mit ihrem Freund Anwar Hadid in einem Airbnb in der britischen Hauptstadt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos