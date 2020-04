Duke Dumont: Heute erscheint sein Debüt

Duke Dumont hat sich bereits mit Singles wie „Need U (100%)“, „I Got U“ und „Ocean Drive“ einen Namen gemacht und die Charts erobert. Jetzt hat der britische DJ all seine Songs auf ein Album gepackt und veröffentlicht gestern (17.04.) sein Debütwerk „Duality“. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist die Platte in zwei Hälften aufgeteilt, berichtet „Universal Music“. Auf der einen Seite befinden sich demnach Dancefloor-orientierte Tracks wie „The Power“. Die andere Seite beinhaltet introspektivere und persönlichere Songs wie „Together“.

Hier die Tracklist:

1. Therapy

von Duke Dumont

2. The Power

von Duke Dumont & Zak Abel

3. Obey

von Duke Dumont & Roland Clark

4. The Fear

von Duke Dumont & Niia

5. Nightcrawler

von Duke Dumont & Say Lou Lou

6. Ocean Drive

von Duke Dumont

7. Together

von Duke Dumont & How To Dress Well

8. Love Song

von Duke Dumont

9. Overture

von Duke Dumont

10. Let Me Go

von Duke Dumont & RY X

Foto: (c) Landmark / PR Photos