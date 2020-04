Ed Sheeran, ein vorbildlicher Chef

Ed Sheeran ist ein echt guter Boss. In Zeiten der Coronavirus-Krise hat der Sänger die Angestellten seines „Bertie Blossoms“-Pubs in London nicht einfach so hängen lassen oder in Kurzarbeit geschickt, obwohl die Bar bereits Anfang März ihren Türen schloss, um eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Ein Sprecher Sheerans sagte der „Sun“ dazu: „Das Geschäft, gemeinsam geführt von Ed Sheeran und Stuart Camp [sein Manager], hat nicht und wird auch nicht irgendein regierungsgestütztes Programm jeglicher Art nutzen, einschließlich Kurzarbeit, Zuschüsse, Darlehen und so weiter.“

Victoria Beckham hingegen hat den Staat für ihre Mitarbeiter zahlen lassen, obwohl sie selbst ein Vermögen von ungefähr 335 Millionen Pfund vorweisen kann.

Foto: (c) Warner Music / Greg Williams