Ed Sheeran spendet im Verborgenen

Auch Ed Sheeran zeigt in der Coronavirus-Zeit seine Hilfsbereitschaft und das ohne, dass er es an die große Glocke hängt. Der Sänger soll über eine Million Pfund an diverse Wohltätigkeitseinrichtungen in seiner Region gespendet haben.

Ein Insider plauderte gegenüber der „Sun“ aus: „Es ist eine schreckliche Zeit und Ed möchte alles tun, um zu helfen. Er hat eine siebenstellige Summe zwischen lokalen Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt, um die Belastung zu reduzieren, die seine Gemeinschaft durchleidet. Ed ist in der Gegend sehr involviert und weiß, dass seine Spenden einen massiven Unterschied machen. Sie sind ihm extrem dankbar.“

Ed Sheeran selbst gönnt sich aktuell eine Auszeit, schreibt in der Quarantäne jedoch fleißig einen Song nach dem anderen.

