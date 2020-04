Ed Sheeran und sein Notfall-Ketchup

Ed Sheeran liebt Ketchup so sehr, dass er das Café „Dancing Goat Café“ in seiner Nähe immer eine Flasche für ihn zurückhält. In einem Glaskasten steht deswegen eine Ketchup-Flasche mit der Aufschrift „Für den Fall Ed Sheeran“.

Ein ortsansässiger Besucher erzählte der „Sun“ dazu: „Ed ist ein Familienfreund des Besitzers. (…) Seine Liebe für Tomaten-Ketchup ist absolut ehrlich. Er sagt oft, dass es seine größte Angst ist, dass es ihm ausgeht. Die Flasche in dem Glaskasten ist offensichtlich ein Gesprächspunkt. Jeder, der das Café zum ersten Mal besucht, fragt danach. (…) Die meisten Ortsansässigen gehen ziemlich cool damit um, einen weltberühmten Superstar in ihrem Café zu haben, der dort Cappuccinos trinkt.“

Wie Ed Sheeran die Quarantäne-Zeit verbringt, ist übrigens nicht bekannt. Der Sänger hatte sich Ende letzten Jahres ja in eine Auszeit verabschiedet.

