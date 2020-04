Ed Sheeran und seine Quarantäne-Challenge: Ein Song pro Tag

Auch, wenn Ed Sheeran sich aktuell eine Auszeit nimmt und aufgrund der gegenwärtigen Lage in freiwillige Quarantäne zuhause sitzt, ist er nicht untätig. Sein guter Kumpel Niall Horan hat jetzt verraten, dass der Sänger täglich einen Song schreibt.

Gegenüber Zane Lowe bei „Apple Music“ sagte Horan: „Ich habe vor kurzem mit Ed Sheeran gesprochen und ihn gefragt, was er die ganze Zeit so macht. (…) Und er sagte: ‚Ich habe mir selbst eine Herausforderung gestellt. Ich werde versuchen, jeden Tag bis zum Mittagessen einen Song zu schreiben. Wenn ich aus dieser Quarantänezeit mit nur einem großen Song herauskommen kann, dann habe ich gewonnen.‘ Und ich stimme mit ihm über ein. Er ist unglaublich, dass er so etwas schafft.“

Niall Horan selbst fügte übrigens noch hinzu, dass er zwar nicht ganz dem Beispiel seines Kumpels folgen wird, doch auch er versucht, hin und wieder etwas zu schreiben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos