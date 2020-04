Eddie Van Halen: Hielt er Fred Durst eine Waffe an den Kopf?

Wie es aussieht, kann Eddie Van Halen den „Limp Bizkit“-Sänger Fred Durst nicht ausstehen. Wie „Rollingstone.de“ berichtet, hat er ihm wohl sogar nach einer gemeinsamen Jam-Session eine Waffe an den Kopf gehalten. Erklärt wird der Vorfall im neuen Bildband, den Andrew Bennett veröffentlicht hat, und der den Namen „Eruption in the Canyon: 212 Days & Nights With The Genius of Eddie Van Halen“ trägt. Demnach wurden sich 2001 van Halen und Durst bei einer Party vorgestellt. Kurz davor ist „Limp Bizkit“-Gitarrist Wes Bordland aus der Band ausgestiegen. Ein Musikmanager hat bei der Party vorgeschlagen, dass Van Halen und Durst doch zusammenarbeiten könnten. Darauf sagte Durst: „Das wäre urkomisch. Der beste Gitarrist aller Zeiten spielt mit der schlechtesten Band aller Zeiten.“

Van Halen hat die Party dann umgehend verlassen, ohne seine Ausrüstung mitzunehmen. Als er am folgenden Tag seine Instrumente abholen wollte, soll die Eskalation zwischen den beiden weiter hochgekocht sein. Nachdem Durst den ganzen Tag lang nicht auf seine Anrufe reagierte, ist der Gitarrist dem Buch nach in ein Militärfahrzeug gestiegen, das er bei einer Militärauktion ersteigert hatte, und zu dessen Haus gefahren. Der Musiker hatte Angst seine Instrumente nicht mehr wieder zu bekommen. Es soll auch eine Pistole dabei gehabt haben.

Van Halen hat sich auf die spontane Jam-Session mit „Limp Bizkit“ eingelassen, hat dies aber angeblich schnell bereut. Laut dem Buch hat er gesagt, er habe sich unter den eingerauchten Kollegen „wie ein Gelehrter unter Kindergartenkindern“ gefühlt.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos