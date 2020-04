Ehemaliges „Bond“-Girl Honor Blackman ist tot

Ein langes Leben ist zu Ende: Honor Blackman ist im Alter von 94 Jahren friedlich in ihrem Haus im Südosten Englands verstorben. Das teilte ihre Familie gestern (06.04.) dem „Guardian“ mit.

Bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre Rolle der Anthropologin Cathy Gale in „Mit Schirm, Charme und Melone“. Weltruhm erlangte sie 1964 als „Bond“-Girl Pussy Galore an der Seite von Sean Connery in „Goldfinger“.

Und obwohl Blackman die letzten Jahre ihres Lebens eigentlich im Ruhestand war, ließ sie sich auch mit 90 Jahren noch vor die Kamera locken. So trat die Schauspielerin beispielsweise in der britischen Sitcom „You, Me & Them“ in einer Gastrolle als boshafte Mutter auf.