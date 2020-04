Eigene Weinsorte von Kylie Minogue?

Während viele Menschen aufgrund der Selbstquarantäne oft nicht wissen, was sie in den nächsten Stunden machen sollen, hat Kylie Minogue schon bis zum Jahresende vorgeplant. Denn angeblich will die Sängerin noch in diesem Jahr ihre eigene Weinsorte herauszubringen.

Ein Insider verriet zumindest der „Sun“: „Kylie hat die Idee, ihren eigenen Wein herauszubringen, schon seit Jahren und jetzt endlich trägt es Früchte. (…) Kylie hat viele erwachsene Fans und für sie passt es gut, ihren Namen an einen Wein zu knüpfen, der anspruchsvoll, aber auch spaßig ist, so wie sie. Sie arbeitet daran schon eine Weile und sie hofft, dass sie ihn als Geschenk für all ihre Fans zum Jahresende herausbringen kann.“

Doch Wein ist nicht die einzige Sache, auf die sich Kylie Minogue aktuell konzentriert. Sie arbeitet auch an neuer Musik.

Foto: (c) Landmark / PR Photos