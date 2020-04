Ellie Goulding: Darum brauchte ihr neues Album so lang

Für ihr neues Album hat sich Ellie Goulding ziemlich viel Zeit gelassen. Fast fünf Jahre sind vergangen, seit sie 2015 ihre letzte Platte „Delirium“ herausbrachte.

„Entertainment Weekly“ sagte die Sängerin dazu: „Als ich 2015 mein letztes Album veröffentlicht habe, hätte ich gelacht, wenn jemand gesagt hätte, dass ich mein nächstes erst 2020 herausbringen werden. Das war nicht der Plan.“ Und als Erklärung fügte sie hinzu: „Ich habe ein paar Sachen durchgemacht.“ Weiter meinte Goulding, dass es an Angeboten in all den Jahren nicht mangelte: „Ich habe täglich Anrufe von Menschen bekommen, die mit mir arbeiten wollten. Doch ich wollte das einfach alles ausblocken. Alles, was ich tun wollte, war Musik zu schreiben. Es war eine Möglichkeit für mich, einfach mein Handy abzuschalten, ins Studio zu gehen und über die letzten paar Jahre zu schreiben, die für mich eine verrückte Reise waren.“

Ein genaues Erscheinungsdatum für Ellie Gouldings kommendes Album ist übrigens noch nicht bekannt, nur dass es noch dieses Jahr so weit sein soll.

Foto: (c) Universal Music