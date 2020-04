Ellie Goulding, die Ein-Frau-Band

Für einen perfekten Auftritt braucht Ellie Goulding offenbar nur sich selbst. Das hat die Sängerin jetzt in einem sehr kreativen Video unter Beweis gestellt. Sie gab darin ihren aktuellen Hit „Worry About Me“ zum Besten und begleitete sich selbst auf der E-Gitarre, der Akustikgitarre, dem Keyboard, dem Schlagzeug und mit Background-Gesang – und das alles gleichzeitig. Zumindest erscheint es so in dem zusammengeschnittenen Video, welches Goulding auf ihrer „Instagram“-Seite veröffentlichte.

Dazu schrieb sie: „Uns war langweilig und wir haben praktisch ein weiteres Musikvideo für ‚Worry About Me‘ gemacht. P.S.: Ich habe auch das Schlagzeug gespielt, aber ich saß auf dem Boden, deswegen hat es Drummer-Ellie nicht ins Video geschafft.“

Ellie Goulding hat kürzlich übrigens verraten, warum ihr neues Album fast fünf Jahre lang dauerte.

Foto: (c) Landmark / PR Photos