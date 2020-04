Ellie Goulding: „Es gibt wirklich absolut keine Ausrede“

Es fällt nicht leicht, der aktuellen Situation etwas Gutes abzugewinnen, aber Ellie Goulding bekommt es hin! Die Sängerin nutzt die gewonnene Zeit zuhause, um Workouts zu machen.

Auf „Instagram“ postete die 33-Jährige ein Video, in dem sie sich mächtig auspowert. Dazu schrieb sie: „Ich habe eigentlich nie Lust auf Workouts, aber ich zwinge mich an den meisten Tagen dazu, vor allem gerade. Es gibt wirklich absolut keine Ausrede.“ Na, das stimmt so ja nicht ganz. Wer kein Fitnessraum zuhause hat, hat schon wieder eine Ausrede parat.

Übrigens: Ellie Goulding singt trotz Coronavirus jeden Abend live – sehr zum Leidwesen ihres Katers.

Foto: (c) Landmark / PR Photos