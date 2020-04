Ellie Goulding: „Ich danke euch von ganzem Herzen“

Die freiwillige Selbstquarantäne eignet sich hervorragend, um über sein Leben und seine aktuelle Lage zu reflektieren. Ellie Goulding hat das gemacht und dabei ist ihr vor allem ein Gefühl in den Sinn gekommen: Dankbarkeit.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin nämlich: „Erlebe einen Moment der Reflektion und bin so unendlich dankbar für all die wunderbaren Menschen, die mich von Anfang an in allem unterstützt haben, was ich tue. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür, dass ihr hier seid. Ich bin stärker, da ich weiß, dass ihr bei mir seid.“

Ellie Goulding hat in der Quarantäne übrigens Kaffee für sich entdeckt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos