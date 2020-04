Ellie Goulding: Ihr neuer Begleiter

Ellie Goulding hat einen neuen Schatz an ihrer Seite. Keine Sorge, die Sängerin hat sich nicht von ihrem Mann Caspar Jopling getrennt, stattdessen hat sie ihre Liebe zu Kaffee entdeckt.

In ihrer „Instagram Story“ postete die 33-Jährige ein Foto des Getränks von der Marke „Bottleshot“. Dazu schrieb sie: „Kaffee ist mein neuer Begleiter. Ich bin sehr spät zu der Party dazugekommen. Ich bin trotzdem immer noch komplett dem Schwarztee verpflichtet.“ Ihr Gatte hat diese Veränderung bei seiner Liebsten natürlich sofort bemerkt und unterstützt sie dabei, in dem er ihr immer eine Tasse Kaffee macht. Ein Bild davon postete Goulding ebenfalls in ihrer Story und schrieb dazu: „Ehemann hat das auch kapiert… Danke Liebster!“

Ellie Gouldings weitere neue Leidenschaft ist übrigens die Schauspielerei.

Foto: (c) Landmark / PR Photos