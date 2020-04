Ellie Goulding über ihr neues Album

Ellie Goulding will noch diesen Sommer ihr viertes Album rausbringen.

Gegenüber „Entertainment Weekly“ erklärte die Sängerin: „Es ist näher an meinen Wurzeln dran. In dem Album geht es viel um Nostalgie und um Geschichten darüber, wie es ist, zur Frau zu werden. Ich spiele alle Instrumente selbst und auch die Arrangements sind alle von mir. Die Akkorde, die ich verwendete, befanden sich außerhalb meiner Komfortzone – es sind keine typischen Pop-Akkorde und stattdessen etwas gefühlvoller. Alles in allem gehört diese Platte viel mehr zu der Welt meines zweiten Albums [‚Halcyon‘ von 2012], über das meine Fans immer sagen, dass das mein ‚ikonisches Album‘ ist.“

Ellie Goulding crashte neulich übrigens eins virtuelle Hochzeit.

