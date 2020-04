Elton John, der Puzzle-Meister

Elton John hat in der Quarantäne ein ganz neues Talent an sich entdeckt – puzzeln. Das macht der Sänger aktuell sogar lieber, als an neuen Songs zu arbeiten.

Im Podcast „The Talk“ erzählte er: „Ich schreibe keine neuen Songs, denn mir ist einfach nicht danach und ich habe hier kein Klavier. (…) Mein Talent für Puzzles ist wieder an die Oberfläche getreten. Ich habe viele als Kind gemacht. Das ist ein Talent, dass ich wiederentdeckt habe, seit ich in der Isolation bin. (…) Mein Lieblingspuzzle ist im Moment das Albumcover von ‚Don’t Shoot Me, I’m Only the Piano Player‘. Das ist schwer, denn bei dem gibt es sehr viele dunkle Farben.“

Elton John findet es übrigens gar nicht so hart, die ganze Zeit zuhause bleiben zu müssen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos