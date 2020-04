Elton John kämpft auch in Corona-Zeiten gegen Aids

Das Thema Aidsbekämpfung liegt Elton John sehr am Herzen. Und damit dies in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nicht in Vergessenheit gerät, spendet der Sänger durch seine Stiftung eine Million Dollar an den “Covid-19-Hilfsfonds” der “Elton John Aids Foundation”, um dem Kampf gegen die tückische Immunerkrankung weiter voranzutreiben.

In einem Video auf „Twitter“ sagte der 73-Jährige: „Seit fast 30 Jahren hat meine Stiftung die am stärksten vom HI-Virus betroffenen Menschen in den Mittelpunkt gerückt, um die Aids-Epidemie zu beenden, und wir setzen uns auch während der Covid-19-Krise dafür ein.“ John verspricht den Betroffenen: „Wir sind bei euch, wir denken an euch und werden euch nicht vergessen.“

Mit seinem Benefizkonzert „Living Room Concert für America“ hat Elton John Ende März bereits einen großen Beitrag zum Kampf gegen das Coronavirus geleistet und damit rund acht Millionen Dollar Spendengeld generiert.

