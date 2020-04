Emilio: Musikalisches Dankeschön an seine Mutter

Mit seiner aktuellen Single „Roter Sand“ sagte Emilio auf ganz besondere Weise Danke. Das Video des Songs ist seit kurzem verfügbar.

Der Sänger und Schauspieler selbst erklärte laut „Sony Music“ dazu: „Der Song ist ein Dankeschön, eine liedgewordene Liebeserklärung an meine Mama, ohne das so direkt zu sagen. Stattdessen wollte ich lieber ihre Geschichte und von ihren Träumen, aber auch ihrer Willenskraft erzählen – all diesen Dingen, die ich von ihr habe. Vielleicht hat meine Mama hier nicht all ihre Träume wahrgemacht, aber mit der Musik und der Schauspielerei trete ich in ihre Fußstapfen. Denn die Reise meiner Mutter hat kein Ende, sondern geht immer noch weiter.“

Für Emilio ist Musik übrigens schon immer Teil seines Lebens gewesen.

Foto: (c) David Daub