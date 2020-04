Eminem: Seine größte Errungenschaft

Etliche Edelmetallauszeichnungen, Millionen Dollar auf dem Konto, doch für Eminem ist all das nicht wichtig. Seine Kinder sind sein größter stolz. Der Rapper hat mit seiner Ex-Frau Kimberly Scott die leibliche Tochter Hailie. Außerdem hat er ihre Tochter Whitney und Alaina adoptiert, die die Tochter von Kimberlys Zwillingsschwester Dawn ist.

Im „Hot Boxin“-Podcast meinte der 47-Jährige dazu: „Hailie hat keine Babys, aber einen Freund. Ihr geht es gut. Sie macht mich definitiv stolz. Sie hat einen College-Abschluss. Es ist so verrückt. Und ich habe eine Nichte, die ich mit aufgezogen haben und die wie eine Tochter für mich ist. Und meine jüngere Tochter ist jetzt 17. Wenn ich also über meine Errungenschaften nachdenke, dann ist das wahrscheinlich die Sache, auf die ich am meisten stolz bin – meine Kinder großzuziehen.“

Eminem ist übrigens auch der Meinung, das Geld allein nicht glücklich macht.

Foto: (c) Universal Music