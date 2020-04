Emma Steinbakken: Selfmade-Video zur neuesten Single

Emma Steinbakken weiß sich zu helfen. Eigentlich wollte die Sängerin Mitte März nach Berlin kommen und dort Material für ihr Musikvideo zu „Let’s Blow Our Feelings Up With Dynamite“ zu drehen, doch die Coronavirus-Krise hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Steinbakken sitzt in ihrer Heimat Norwegen fest, deswegen hat sie das Video dort einfach mit ihrer Familie gedreht.

Der Clip ist seit einigen Tag auf „YouTube“ zu finden. Und über den Song selbst lässt die Sängerin verlauten: „Das Lied handelt von den Ängsten eines Menschen, der kurz davorsteht, verrückt zu werden. Es geht um das Durcheinander an Emotionen, das man erlebt. Sie schleichen sich ein, wenn man das Gefühl hat, etwas falsch gemacht zu haben oder eine schlechte Entscheidung getroffen zu haben – und die ganze Welt es weiß. Es wird einem dann klar, dass man – wenn es hart auf hart kommt – jemanden oder etwas braucht, wohin man sich flüchten kann, wenn es ganz schlimm wird.“

„Let’s Blow Our Feelings Up With Dynamite“ ist übrigens die erste neue Single von Emma Steinbakken in dem Jahr 2020.

Foto: (c) Malin Ingrid Johansson / Sony Music