„Fall Out Boy“: Pete Wentz hat Solo-Ambitionen

Wenn die Ausgangsbeschränkungen noch lange andauern, dann steht es schlecht um die Zukunft von „Fall Out Boy“. Pete Wentz strebt nämlich ein Solo-Album an. Erste Erfahrungen jenseits der Band konnte der Bassist erst kürzlich mit seinem Feature bei der Single „Check Your Phone“ von „Cheap Cuts“ sammeln.

Im Interview mit „NME“ gestand der Musiker: „Werden wir für noch weitere sechs Monate im Haus feststecken? Wenn das der Fall sein sollte, dann wird es ein [Solo-]Album geben. Ich habe noch einen weiteren Song, den ich mit ‚Cheap Cuts‘ machen möchte.“

„Cheap Cuts“ haben sich auf ihrer ersten Single „Check Your Phone“ übrigens mit dem Thema Smartphone-Abhängigkeit musikalisch auseinandergesetzt.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos