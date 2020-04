Faouzia erklärt ihre Single „Wake Me When It’s Over“

Der Titel „Wake Me When It’s Over“ der neuesten Single von Faouzia beschreibt die Ausdruckslage vieler Menschen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Und tatsächlich passt der Song sehr gut in die heutige Zeit, denn die kanadische Sängerin erklärte laut „Warner Music“ dazu:

„Wake Me When It’s Over’ handelt davon, wie unsere Gedanken und Ängste die Kontrolle übernehmen können. (…) Manchmal muss man einfach nur abwarten, bis die schwierigen Zeiten vorüberziehen und dankbar für die simplen Dinge sein, die man hat.”

„Wake Me When It’s Over“ ist übrigens seit letzter Woche (03.04.) zu haben.

Foto: (c) Koki Kasai / Warner Music