Farin Urlaub und die Hommage an Gabi Delgado

Der Tod von Gabi Delgado im März war ein Schock für „DAF“-Fans. Um das Lebenswerk des Musikers zu ehren, hat „Ärzte“-Sänger Farin Urlaub jetzt ein Cover des „DAF“-Songs „Alles ist gut“ auf „YouTube“ hochgeladen.

Zusätzlich zum Lyrics-Video schrieb er die Zeilen: „Als junger Punker trug ich eine Lederjacke, auf der jahrelang in weißer Plaka Farbe (was besseres hatte ich nicht) ein Zitat von DAF stand: ‚Verschwende deine Jugend, solange du noch kannst!’“ Er fügt noch hinzu: „Jetzt bin ich ein alter Sack und Gabi Delgado (-López) ist gerade gestorben, was mich traurig macht. Hier eine kleine Hommage an diese seltsame, großartige und mutige Band; rücksichtslos im Keller aufgenommen.“

Die Überschrift seines persönlichen kleinen Nachrufs lautet übrigens: „Aus traurigem Anlass: „Alles ist gut“ – eine DAF-Coverversion“.

Foto: (c) Sony Music