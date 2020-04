Fatboy Slim lädt zur Corona-After-Party ein

Fatboy Slim will den medizinischen Fachkräften seines Landes auf seine ganz eigene Weise für deren Kampf gegen das Coronavirus danken. Der DJ will für sie im Oktober (28.10.) in Brighton eine kostenlose Party schmeißen, kündigte er jetzt an.

In einem Statement dazu heißt es laut „contactmusic.com“: „Wenn das Leben wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, wollen wir das alle zusammen feiern und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um alle zu belohnen und allen zu danken, die in dieser höchst schwierigen Zeit unsere Leben aufrecht erhalten haben. Deswegen habe ich eine Einladung an alle NHS-Ärzte, -Krankenschwester, Unterstützungskräfte, Träger und Putzleute, plus alle Blaulicht-Mitarbeiter (…) ausgesprochen, sich mit mir gehen zu lassen und die Spinnwebe weg zu tanzen und das Ende dieser Notlage zu bejubeln.“

Tickets und weitere Infos dazu gibt es unter „brightoncentre.co.uk“.

