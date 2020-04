Film-Biografie über Whitney Houston

Mit „I Will Always Love You“ hat sich Whitney Houston in die Herzen ihrer Fans gesungen. Doch wer war die Person hinter dieser Mega-Stimme? Dieser Frage wollen Regisseurin Stella Meghie und Autor Anthony McCarten in dem Biopic „I Wanna Dance With Somebody“ auf dem Grund gehen.

Wie der „Musikexpress“ berichtet, entsteht der Film in Zusammenarbeit mit den Nachlassverwaltern der verstorbenen Sängerin. Damit bekommen Meghie und McCarten vollständigen Zugang zu Houstons Musikkatalog. Zudem soll Whitneys langjähriger Mentor Clive Davis auch an dem Projekt beteiligt sein. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass das Biopic „eine freudige, emotionale und herzzerreißende Feier über das Leben und die Musik der größten weiblichen R’n’B-Popsängerin aller Zeiten“ wird, „das ihren Weg aus der Unbekanntheit zum musikalischen Superstardom nachzeichnet“. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Übrigens: Mit Anthony McCarten arbeitet ein echter Starautor an dem Film. Er hat nämlich auch schon das Drehbuch für „Bohemian Rhapsody“, „Die Zwei Päpste“ und „Die dunkelste Stunde“ geschrieben.

