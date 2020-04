Fiona Apple: Neues Album noch im April

Das erste neue Album von Fiona Apple nach acht Jahren gibt’s noch im April! Das verriet ein Video, das von Zelda Hallman, einer Freundin der Sängerin, aufgenommen und auf ihrem “Instagram”-Account veröffentlicht wurde. Demnach erscheint „Fetch the Bolt Cutters“ am 17. April. Hallman schrieb auf “Instagram”: „Das ist kein Witz. Holt euch Bolt Cutters.“

Fiona Apple selbst sagte gegenüber „Vulture“ über ihr neues Album: “Es zieht wahrscheinlich sein eigenes Ding durch. Aber ich weiß nicht, wie ich das artikulieren soll. Es ist so, als ob du einen Monat lang trainiert hast und dich lange keiner sieht, dann bemerken alle den Unterschied, aber wenn du das eh schon immer tust, bemerkt man den Unterschied nicht wirklich.”

In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift erklärte die Sängerin den Namen ihres Albums. Er soll an eine Zeile der Darstellerin Gillian Anderson erinnern, die diesen in dem britischen Drama „The Fall“ gesagt hat.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos