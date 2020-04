„Florence + the Machine“ und die Single für empfindliche Seelen

Balsam für die empfindliche Seele in herausfordernden Zeiten – so lässt sich der neueste Track „Light Of Love“ von „Florence + the Machine“ beschreiben. Wie „Universal Music“ berichtet, sollte der Song eigentlich schon auf das letzte Album „High As Hope“ der Band zu hören sein, dafür passt er jetzt umso besser in die aktuelle Zeit. Die Einnahmen der Single kommen dem Covid−19-Fonds der Intensive Care Society zugute.

Frontfrau Florence Welch sagte dazu: „Es war noch nie so wichtig wie jetzt, genau hinzuschauen und ein offenes Herz zu bewahren. Ich möchte mit meiner Musik auch aus der Ferne einen Weg finden, immer für Menschen da zu sein, wenn sie Unterstützung brauchen.“

Letztes Jahr hatte Florence Welch eine Tour-Pause angedacht, wusste jedoch nicht genau, wann der passende Moment dafür ist…. Offensichtlich jetzt.

Foto: (c) Universal Music / Vincent Haycock