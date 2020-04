„Fury in the Slaughterhouse“ veröffentlichen Charity-Single

„Fury in the Slaughterhouse“ leisten ihren Beitrag zur Coronavirus-Pandemie. Vorgestern (10.04.) veröffentlicht die Band ihre Wohltätigkeitssingle „We believe in sometimes“, deren Erlös an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ geht. Die Botschaft dahinter: Immer positiv bleiben! Frontmann Kai Wingenfelder sagte laut „MCS“ dazu: „Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten!“

Im Sommer sind „Fury in the Slaughterhouse“ auf Tour unterwegs und spielen dabei ihr neues Stück erstmals live. Hier die Termine:

12.06.2020 – Wiesbaden, Brita Arena

13.06.2020 – Mönchengladbach, Sparkassenpark

10.07.2020 – Hamburg, Open Air am Volkspark

17.07.2020 – Trier, Amphitheater

18.07.2020 – Trier, Amphitheater (Sold Out!)

24.07.2020 – Berlin, Schloss Oranienburg

25.07.2020 – Leipzig, Parkbühne

07.08.2020 – Bad Oyenhausen, Parklichter Open Air

08.08.2020 – Creuzburg, Burg Creuzburg (Sold Out!)

14.08.2020 – Regensburg, Schloss Pürkelgut

15.08.2020 – Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

29.08.2020 – Hemer, Sauerlandpark

04.09.2020 – Leinefelde, Burg Scharfenstein

