Future spendet Atemschutzmasken für Krankenhäuser

In den USA steigt die Zahl der Corona-Patienten rapide an. Das bedeutet, dass auch die Atemschutzmasken in den amerikanischen Krankenhäusern immer knapper werden. Deshalb will der Rapper Future jetzt welche spenden. Das berichtet der Fernsehsender „CNN“.

Demnach gründete der Rapper mit seiner Mutter und seiner Schwester die Stiftung “The FreeWishes Foundation” und startete die Kampagne “Mask On“ – in Anspielung auf seinen Hit “Mask Off”. Die genaue Anzahl der Masken ist bisher nicht bekannt.

Future verfällt übrigens öfters mal in einen Kaufrausch. Das könnte den Patienten ja nur zugutekommen.

Foto: (c) Sony Music