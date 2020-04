„Genesis“: Film-Festival statt Live-Tour

Ihr Live-Comeback haben sich „Genesis“ sicherlich anders vorgestellt, doch zur Freude der Fans halten sie an ihrer Wiedervereinigung fest… wenn auch nur virtuell. Anfang März hatten Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks noch die erste Tourtermine seit 2007 bekanntgegeben. Aufgrund der Coronavirus-Krise mussten die jedoch schnell in den Herbst verschoben werden.

Ihre Fans vertröstet die Band jedoch mit Streams ihrer alten Konzerte, die sie „Genesis Film Festival“ nennen. Das berichtet der „Rolling Stone“. Immer zum Wochenende hin gibt es einen neuen. Der nächste findet diesen Sonntag (25.04.) statt.

Hier die genauen Termine mit Konzertangabe:

25. April · The Mama Tour (1984)

02. Mai · Live At Wembley Stadium (1987)

09. Mai · The Way We Walk (1992)

16. Mai · When In Rome (2007)

Foto: (c) Landmark / PR Photos