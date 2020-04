George Ezra: Ist er wieder Single?

George Ezra ist angeblich wieder auf dem Markt. Der Sänger soll sich nach drei Jahren Beziehung von seiner Freundin Florrie getrennt haben.

Ein Insider verriet zumindest der „Sun“: „Sie haben sich schon vor ein paar Monaten getrennt, aber es verlief freundschaftlich und sie kommen weiterhin gut miteinander aus. Es ist nicht leicht, besonders, wenn man bedenkt was gerade sonst in der Welt vor sich geht. Aber George hat den Kopf eingezogen und findet in allem, was passiert, Positives.“ Ezra selbst hat sich zu diesem Gerücht noch nicht geäußert.

In seinem Podcast „Phone A Friend“ hat George Ezra übrigens gestanden, dass er es hart findet, während der Corona-Krise allein zu leben. Seine Freundin soll nämlich aus der gemeinsamen Wohnung schon ausgezogen sein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos