George Ezra: So sucht er Liebe trotz Quarantäne

Trotz Coronavirus-Krise und Lockdown ist George Ezra auf der Suche nach Liebe.

Im „Out To Lunch With Jay Rayner“-Podcast erzählte der Sänger: „Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich menschlichen Kontakts beraubt bin, aber ich habe vielleicht oder vielleicht auch nicht mein Fenster geöffnet und ein bisschen lauter gesungen, als ich es normalerweise tun würde. Keine Ahnung was ich gehofft habe, dass passierten würde.“

Schon vor dem Lockdown hatte sich George Ezra von seiner Freundin Florrie getrennt.

