George Ezra wird von Mama zu Hilfsaktion inspiriert

Viele Stars leisten aktuell einen Beitrag, um in Zeiten von Corona zu helfen. Dass dieser nicht immer finanzieller Natur sein muss, beweist jetzt George Ezra. Der Musiker wurde von seiner Mutter inspiriert. Via „Instagram“ verriet er: „Meine Mutter hat mich gestern während ihrer Mittagspause angerufen. Sie ist Grundschullehrerin und jeden Morgen schauen sie sich gerade das Spiel-, Spaß- und Bewegungsprogramm von Fitnesscoach Joe Wicks an. Joe wiederum hat kürzlich erwähnt, dass es eine Schande ist, dass er wegen der Rechtsgrundlage keine Musik während seinen Livevideos laufen lassen darf. Also habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und das jetzt ermöglicht.“

Und, tatsächlich: Im aktuellsten Video von Wicks hört man im Hintergrund den Ezra-Song „Shotgun“ klar und deutlich. Eine tolle Aktion. Außerdem nutzte Ezra den Post, um seinen Dank kundzutun. Der 26-Jährige schrieb: „Ich möchte Joe ein riesengroßes Danke mitteilen. Danke dafür, dass du der Welt auch in dieser Zeit ein Fitnesscoach bist. Und ein noch viel größeres Danke an meine wundervolle Mutter und all die unglaublichen Lehrer in diesem Land, für alles, was ihr aktuell leistet.“

Unterm Strich hat die Aktion dann sogar doch auch noch einen finanziellen Aspekt: Ezra ergänzte: „Das Coolste an der Aktion ist, dass all das Geld, das durch das Abspielen der Songs entsteht, direkt an das britische Gesundheitssystem geht.

Foto: (c) Sony Music