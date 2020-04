Gerry Cinnamon: Corona-Krise kann ihn nicht aufhalten

Das zweite Album von Gerry Cinnamon steht in den Startlöchern. Wie „Verstärker Medienmarketing“ berichtet, trägt die Platte den Titel „The Bonny“ und kommt bereits diesen Freitag (17.04.) heraus. Und davon wollte sich der schottische Sänger auch durch die Coronavirus-Pandemie nicht abbringen lassen.

Er sagte: „Es ist wahrscheinlich nicht clever, das während eines Lockdowns herauszubringen, wenn die Geschäfte geschlossen sind und jeder isoliert ist. Aber auf keinen Fall enttäusche ich meine Leute. Mich haben Zahlen eh noch nie interessiert und ich werde jetzt nicht damit anfangen.“

Hier die Tracklist:

1. Canter

2. War Song Soldier

3. Where We’re Going

4. Head In The Clouds

5. Dark Days

6. The Bonny

7. Sun Queen

8. Outsiders

9. Roll The Credits

10. Mayhem

11. Six String Gun

12. Every Man’s Truth

Foto: (c) Paul Gallagher