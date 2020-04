„Glasperlenspiel“: Hommage an die Musik

In Zeiten der Selbst-Isolation denkt man oft an die unbeschwerte Zeit zurück, in der noch alles möglich war. Jeder tut dies auf seine Weise und auch „Glasperlenspiel“ haben dies getan. Das Ergebnis ist ihre neueste Single „Immer da“, ihre Hommage an die Musik, von der das Duo schon sein Leben lang begleitet wurde. Der Song erscheint inklusive Video bereits heute (24.04.), berichtet „Universal Music“.

Und damit nicht genug: Im Chat auf „YouTube“ werden Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk im Vorfeld die Fragen ihrer Fans beantworten.

Ende letzten Jahres haben „Glasperlenspiel“ übrigens ihre aktuelle Single „Das Krasseste“ herausgebracht.

