„Hämatom“ über Hoffnung in Corona-Zeiten

Tipps für die Quarantäne-Zeit gibt es auch von der deutschen Band „Hämatom“.

Im Corona-Quarantäne-Fragebogen von „Eventim“ hieß es als Tipp für Filme, die einen die triste Realität vergessen lassen: „Pets“, „Ziemlich beste Freunde“ und „Ted“. Da ist auf jeden Fall was zu lachen dabei. Band-Mitglied Süd wird in nächster Zeit übrigens häufiger folgende Gerichte kochen: „Bratkartoffeln mit Ei, Asiatisches Tofugemüse mit Kokosmilch und Bratwürste mit Kartoffelsalat.“ Und folgende Dinge geben der Band Hoffnung und Mut: „Solidarität in der Nachbarschaft. Die Meere und Luft werden wieder sauberer durch den weltweiten Stillstand. Man kann auch mit weniger glücklich werden, als man denkt.“

Das „Hämatom“-Album „Bestie der Freiheit“ erreichte 2018 übrigens Platz zwei der Offiziellen Deutschen Album-Charts.

Foto: (c) LooMee TV