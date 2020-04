Harald Glööckler: Völlig uneitel in der Quarantäne

Harald Glööckler zeigt sich in diesen Tagen ganz natürlich. Der Grund: Styling und Wellness sind in Zeiten der Corona-Krise schwer. Da alle Salons, Friseure und Saunen zu haben, ist für viele Menschen Eigeninitiative angesagt. Das gilt auch für den Modeschöpfer.

Der 54-jährige, der sonst durch ein pompöses Parardiesvogel-Auftreten heraussticht, zeigt sich daher nun auch von einer ganz neuen Seite. Auf „Instagram“ präsentiert er sich seinen Fans in einem natürlichen Look. Bei der Gartenarbeit trägt er Basecap, Sonnenbrille und einen praktischen Einteiler. Eines fällt dabei besonders auf: Glööckler färbt aktuell seinen Bart nicht. Mit diesem lässigen Auftreten und dem grauen Bart erinnert er optisch an den Rapper Sido.

Seine Follower sind begeistert von so viel Natürlichkeit. So schreiben die User: “Endlich mal ein Video aus dem realen Leben!”, “Sie sind der Knaller Herr Glööckler” oder “Dieser natürliche Look steht Ihnen wirklich gut!“

Foto via BANG Showbiz