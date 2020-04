Harry Styles hängt in den USA fest

Harry Styles kann nicht nach Hause nach Großbritannien. Der Sänger hängt aktuell in den USA fest. Warum? Aufgrund der Corona-Pandemie gehen so gut wie keine Flüge mehr und Harry hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft, bevor das Land mehr oder weniger abgeriegelt wurde. Das hat er Roman Kemp in dessen „Capital FM Breakfast Show“ erzählt: „Ich bin gerade in Kalifornien. Ich stecke da fest. Ich sollte eigentlich nach Hause fliegen, doch dann ist das mit den Flügen alles etwas kompliziert geworden.“

Doch nicht nur seine Reisepläne sind durcheinander gekommen. Der 26-Jährige musste auch seine UK- und Europa-Tour aufgrund der Pandemie verschieben. Immerhin nimmt’s der Brite sportlich: „Klar ist das enttäuschend, doch es ist nicht einmal annähernd die wichtigste Sache der Welt im Moment. Es ist ok. Ich denke, jeder versteht das. Man kann nichts dagegen tun und es ist jetzt wichtiger, alle zu schützen. Ich freue mich schon darauf, wenn es wieder losgehen kann. Bis dahin werden wir mehr als gut vorbereitet sein.“

In der Zwischenzeit verbreitet Harry Styles positive Vibes.

Foto: (c) PRN / PR Photos