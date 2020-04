Harry Styles: T-Shirts gegen Corona-Krise

Harry Styles leistet seinen Beitrag zum Kampf gegen die Coronavirus-Krise und verkauft selbstdesignte T-Shirts, deren Erlös komplett an den Covid-19-Fond geht.

Auf dem Kleidungsstück stehen die Worte: „Bleibe zuhause. Bleibe sicher. Beschütze andere.“ In der Beschreibung auf seiner Webseite „shopus.hstyles.co.uk“ heißt es: „Das T-Shirt unterstützt den Einsatz der WHO, um Covid-19 zu bekämpfen. 100 Prozent des Profits gehen an den Covid-19-Fond der Weltgesundheitsorganisation.“

Die T-Shirts kosten übrigens 21 Pfund.

Foto: (c) PRN / PR Photos