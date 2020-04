Hat Jessie J eine kalte Persönlichkeit?

Jessie J, eine kalte und unnahbare Person? Diese Ansicht vertritt zumindest Michelle Visage, die Jurorin bei „RuPaul’s Drag Race“. Sie traf die Sängerin, als diese einmal in der Show auftrat. Über deren Kollegin Nicki Minaj hat Visage hingegen nur Gutes zu verlauten.

Sie sagte dem „Gay Times Magazine“: „Was ich an Nicki toll fand, was, dass sie (…) authentisch, ehrlich und sie selbst war. Wenn Superstars in die Show kommen, dann weiß man nicht, was man bekommt. Man weiß nicht, ob sie distanziert, nicht nett sind und eine total kalte Person wie Jessie J sein werden. Aber Nicki? Sie war großartig.“

Jessie J soll übrigens wieder mit Channing Tatum zusammen sein.

