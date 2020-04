Hayley Williams: Teil II ist da

Mit „Petals For Armor II“ hat Hayley Williams weitere fünf Tracks aus ihrem kommenden Solo-Debüt veröffentlicht, darunter auch die Single „Dead Horses“.

Die Sängerin selbst sagte laut „Warner Music“ dazu: „‘PFA II’ ist nach ‘PFA I’ das perfekte Verbindungsstück zwischen dem, womit Petals begann und dem, wo es hingeht. ‚Dead Horse’ gibt einer jüngeren, schwächeren Version meiner Selbst Stärke zurück. Ich habe das Gefühl, all das musste gesagt werden, um die Art Frau zu verkörpern, die ich zu sein hoffe.”

Hier die Tracklist zu „Petals For Armor II“:

1. Dead Horse

2. My Friend

3. Over Yet

4. Roses/Lotus/Violet/Iris

5. Why We Ever

Foto: (c) Lindsey Byrnes / Warner Music