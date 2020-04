Heinz Rudolf Kunze: Neue Single macht Hoffnung in der Krise

Heinz Rudolf Kunze war mit seiner aktuellen Single der Zeit voraus. Der Titel „Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“ ist Teil des aktuellen Albums, das bereits am 21. Februar erschienen ist. Damals war noch nicht abzusehen, dass sich die Corona-Krise so dramatisch entwickelt, wie in diesen Tagen.

Kunze schreibt dazu auf seiner Homepage: „Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn man erlebt, dass ein Lied nicht nur zu seiner Zeit passt, sondern geradezu der intensivste, zugespitzteste Ausdruck seiner Zeit wird, ihr Motto, ihr Inbegriff. Dies scheint mir mit ‚Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort‘ im Moment der Fall zu sein. Und das hat etwas Beklemmendes, aber auch etwas Befreiendes. Jedenfalls mir geht es so. Ich hoffe, euch auch.“

„Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“ ist der Abschluss-Track des aktuellen Kunze-Albums „Der Wahrheit die Ehre“.

