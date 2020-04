Hilaria und Alec Baldwin: Nackter Bauch zur Halbzeit!

In der Schwangerschaft von Hilaria Baldwin ist die Halbzeit erreicht. Das nahm die Frau von US-Schauspieler Alec Baldwin zum Anlass, ein Foto ihrer Babykugel auf „Instagram“ zu veröffentlichen. Auf dem Bild trägt die 36-Jährige nur einen BH und Unterwäsche.

Dazu schrieb sie: „Mein Mann sagt, ich sei in meinem Mu’umu’u nicht wiederzuerkennen.“ Das Muʻumuʻu ist ein traditionelles hawaiisches Kleid, das locker und wenig körperbetont geschnitten ist. Es ist aktuell das Lieblings-Outfit der Schwangeren. Den lässigen Look will sie auch noch eine Weile beibehalten. An ihren Mann gerichtet schrieb sie weiter: „Mein Mu’umu’u werde ich nicht aufgeben, AB … gewöhne dich daran.“

Hilaria Baldwin hat 2019 gleich zwei Fehlgeburten.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos