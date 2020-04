Howard Carpendale und der Unfall, den er kommen sah

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst, schon ist’s passiert! Howard Carpendale war in einen kleinen Unfall verwickelt: Via „Facebook“ verriet der Sänger: „Als ich neulich meinen Sohn Cass in Pittsburgh besucht habe, da ist mir das passiert, was ich immer gewusst habe, dass ich das irgendwann tun würde. Ich habe meine Autotür zugeknallt und habe vergessen meinen Daumen mitzunehmen. ‚Scheiße‘ habe ich geschrien und mich am nächsten Tag über den schwarzen Fleck geärgert, der ganz unten am Fingernagel auftauchte. Ist nicht so mein Ding.“

Besagten Fleck präsentierte der 74-Jährige auch prompt in einem beigefügten Bild. Carpendale ergänzte: „Heute ist dieser bildschöne Fleck mein Freund, weil er langsam Richtung Norden klettert und ich weiß das in etwa dann, wenn er sich von mir verabschiedet ich Euch alle wiedersehen werde! Wir werden dann alle wieder eine gewisse Art von Freiheit spüren und vieles wird wie neu sein. Bleibt stark, bleibt zuhause und habt Geduld! Beginne jeden Tag, in dem du dich schön machst. Heute beginnt der Rest deines Lebens.“ So ein kleiner Fleck kann also auch positiv gesehen werden.

Howard Carpendale ist übrigens ein ganz stolzer Opa.

