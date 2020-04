“Hurra Kinderlieder”: Song zur Corona-Krise

Lange die Hände zu waschen und Abstand zu halten, ist in Zeiten der Coronavirus-Pandemie unerlässlich. Und damit es auch die Kleinsten von uns verstehen, gibt es von „Hurra Kinderlieder“ jetzt den Song „Ich steck dich nicht an“, berichtet „Universal Music“.

Die animierten Figuren Frida und Karlchen singen darin beispielsweise: „Komm mir besser nicht zu nah. (…) Seife ist zum Händewaschen da.“ Doch auch Tipps, was die Kinder in der Corona-Zeit machen können, bietet dieser Song. Weiter heißt es darin zum Beispiel: „Ich schick der Oma einen Brief und singe für sie dieses Lied. (…) Wenn der Virus weg ist, bin ich da. (…) Dann drück ich dich ganz fest.“

Das passende dazu animierte Musikvideo findet sich auf dem „YouTube“-Channel von „Hurra Kinderlieder“.

