„Incubus“: Zurück mit neuer EP

„Incubus“ haben sich mit einer neuen EP zurückgemeldet. Seit letzter Woche (17.04.) ist die Platte mit dem Titel „Trust Fall (Side B)“ zu haben, eine Fortführung der EP „Trust Fall (Side A)“ aus dem Jahr 2015. Frontmann Brandon Boyd erklärte laut „Warner Music“ dazu: „‘Side B‘ ist sowohl schalltechnisch als auch thematisch anders als ‚Side A‘. Das spricht zum Potential eines Albums, das bestimmte, kreative Territorien zwischen der ersten und der zweiten Hälfte hat.“

Hier ist die Tracklist:

1. Karma, Come Back

2. Our Love

3. Into The Summer

4. On Without Me

5. Paper Cuts

Foto: (c) Brantley Gutierrez / Universal Music